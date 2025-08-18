Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17T2 Vinaconex 3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nộ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tìm kiếm ý tưởng tuân theo các tiêu chuẩn đầu vào của ý tưởng, đảm bảo hoàn thành kịch bản chi tiết theo ý tưởng đã duyệt, đáp ứng cho các khâu sản xuất kịp thời.

Lên danh sách đồ hậu cần, chăm sóc đối tượng quay (đàn kiến) và phụ team trong quá trình quay dựng.

Truyền đạt và nêu rõ yêu cầu đối với từng khâu, kiểm soát các khâu thực hiện theo đúng ý tưởng.

Review lại sản phẩm hoàn thành và đánh giá.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/ theo học các chuyên ngành liên quan đến biên kịch, biên tập. Có kiến thức nền tảng, phục vụ cho công việc biên kịch.

Sáng tạo, có khả năng viết lách, lên ý tưởng kịch bản, có kỹ năng nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng thịnh hành.

Cầu thị, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu

Giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

Linh hoạt, sắp xếp công việc khoa học và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc cùng tập thể.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tượng là các loài động vật nói chung, với các loài côn trùng, kiến nói riêng.

Yêu thích, hiểu biết và thường xuyên theo dõi các xu hướng, sự kiện văn hoá Mỹ, Châu Âu.

Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cho nhân viên Part time: 3.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 từ thứ Hai - thứ Sáu và thứ Bảy cách tuần.

:

Đầy đủ các chế độ lế, tết, BHXH, du lịch, đào tạo, team building

Lương tháng thứ 13. Xét tăng lương 6 tháng 1 lần

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, và công ty luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển mọi mặt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin