Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 16 USD

- Con đường trở thành GM khách sạn 5* là 10 – 15 năm; GM khách sạn 4* là 7 – 10 năm? Liệu có cách nào để rút ngắn con đường đó xuống còn 1/2 - 1/3 – 1/5 thời gian?

- GM khách sạn chỉ dành cho “Sếp Tây”, chỉ dành cho những người đã nhiều năm kinh nghiệm?

Vậy các nhân tố tiềm năng, tin rằng mình sẽ trở thành thủ lĩnh thực thụ trong tương lai sẽ bắt đầu từ đâu? Con đường nào ngắn và vững chắc nhất dành cho bạn? Nếu bạn mong muốn được đào tạo thực chiến và tích lũy kinh nghiệm cốt lõi qua việc tham gia vận hành một bộ máy khách sạn hoàn thiện và đặt lộ trình trở thành giám đốc vận hành khách sạn, tổng giám đốc chuỗi khách sạn sau 2-3-5 năm tới, thì MHG có con đường đi dành riêng cho bạn với vị trí GM trainee - Giám đốc điều hành tập sự.

GM trainee - Giám đốc điều hành tập sự.

Bạn đang là ai?

- Đang là giám đốc vận hành khách sạn 2-3* muốn trở thành GM khách sạn 4-5*?

- Có từ 1-3 năm kinh nghiệm quản lý/làm việc trong lĩnh vực khách sạn (Assistant to GM; Sales manager/leader, FO manager, F&B Manager…) đặt lộ trình trở thành GM khách sạn 2-3* sau 3-5 năm tới hoặc ngắn hơn;

- Đã có kinh nghiệm quản lý ở các mảng khác muốn định hướng sang con đường dịch vụ, khách sạn;

- Các bạn trẻ đang làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khách sạn tin tưởng rằng mình có đủ khả năng để bứt phá, trở thành thủ lĩnh thực thụ trong tương lai.