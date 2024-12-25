Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Vicky Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 270 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, giới thiệu sản phẩm và tổ chức thực hiện tại địa bàn quản lý;

- Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn và quản lý giám sát TDV trong khu vực nhằm đảm bảo chỉ tiêu nhân sự và chỉ tiêu doanh số. Xây dựng và phân bổ các chỉ tiêu cho TDV trong bộ phận;

- Đề xuất các chiến lược Marketing, chính sách BH, CSKH tại từng khu vực;

- Thu thập, nắm bắt thông tin thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, nhu cầu thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Phối hợpkế toánđảm bảo công nợ khách hàng đúng hạn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Y dược........

- Ưu tiên: Có mối quan hệ tốt với các Bệnh viện, Nhà thuốc, Chuỗi mẹ và bé và Trình Dược Viên trên địa bàn;

- Có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm tại vị trí Giám sát hoặc Quản lý bán hàng (ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ngành dược, gam hàng ngoại);

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức sắp xếp công việc

- Độ tuổi từ 25- 40, ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn

Được Hưởng Những Gì

- Mức cơ bản: upto 20.000.000đ - 50.000.000đ (thỏa thuận khi phỏng vấn);

- Thưởng doanh số, thưởng KPIs;

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến;

- Thưởng 6 tháng theo thành tích xuất sắc, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chính sách phúc lợi khác của Công ty;

- Hỗ trợ tiền ăn, xăng xe, công tắc phí, nhà nghỉ khi đi công tác;

- Đặc biệt làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn. Nhiều cơ hội thăng tiến và gia tăng thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển

