Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Westpoint Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

I/ Quản lý kinh doanh:

1) Xây dựng KẾ HOẠCH kinh doanh và kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số của trung tâm.

2) Quản lý đội ngũ TƯ VẤN/ BÁN HÀNG, điều phối và phân bổ chỉ tiêu bán hàng, hướng dẫn và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG bán hàng cho nhân viên.

3) Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, xác định đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra ĐỀ XUẤT tăng cường năng lực cạnh tranh của trung tâm.

4) XÂY DỰNG - TRIỂN KHAI các chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt để thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.

II/ Quản lý hoạt động trung tâm:

1) Quản lý, vận hành mọi hoạt động của TT

Tuyển dụng - đào tạo

Tuyển sinh

Quản lý vận hành đào tạo

Nắm bắt chi tiết về chất lượng học viên - chất lượng đào tạo của giáo viên để phản hồi về VP TỔNG nhằm có phương án về nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ phận chuyên môn.

Giám sát về thu - chi, cơ sở vật chất...

Giám sát và đảm bảo các hoạt động trong trung tâm diễn ra hiệu quả, đúng quy trình và an toàn.

2) Quan hệ vận hành đối nội

3) Quan hệ vận hành đối ngoại

4) Quan hệ khách hàng

5) Quản lý nhân sự



1) Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, ưu tiên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, marketing, giáo dục hoặc các lĩnh vực tương đương.

2) Kinh nghiệm: Có ít nhất 3-5 năm ở vị trí tương đương hoặc đã có kinh nghiệm quản lý chi nhánh/ quản lý các trung tâm giáo dục.

3) Kỹ năng:

Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ.

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai hoạt động.

Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt.

Sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược.

Tư duy tích cực, chịu áp lực cao trong công việc.

Chủ động và có trách nhiệm cao.

Trung thực, tinh thần cầu tiến.

4) Kiến thức: Hiểu biết về thị trường giáo dục là một lợi thế.

5) Khả năng:

Có khả năng thực để đạt được mục tiêu công việc và phát triển dự án mới của lãnh đạo [tầm nhìn và mục tiêu lý tưởng giáo dục sẽ được chia sẻ qua phỏng vấn].

Có năng lực đạt kết quả + có mong muốn trở thành cộng sự mạnh nhất của Founder [hưởng quyền lợi chia lợi nhuận]

Tại Công Ty Cổ Phần Westpoint Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1) Lương cơ bản từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

2) Các khoản thưởng dựa trên hiệu suất kinh doanh và doanh số của công ty. [trao đổi chi tiết khi phỏng vấn] + các chế độ quy định khác

3) Sau 6 tháng làm việc, cộng sự sẽ được hưởng thêm lợi nhuận tương ứng với đóng góp và trở thành partner của công ty.

4) Khác

Thời gian làm việc: theo công việc của quản lý và vận hành của trung tâm

Địa điểm làm việc: Đồng Nai/ Cần Thơ/ Bình Dương/ khác.

