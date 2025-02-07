Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 285 Cách Mạng Tháng 8,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn chuyên sâu: Hỗ trợ khách hàng trong việc mở tài khoản, hướng dẫn kỹ thuật giao dịch, xây dựng chiến lược đầu tư tối ưu, lập kế hoạch tài chính cá nhân và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả.

• Cập nhật thị trường: Cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác về diễn biến thị trường chứng khoán, cơ hội đầu tư và xu hướng tài chính, giúp khách hàng đưa ra quyết định kịp thời.

• Phân tích & hỗ trợ giao dịch: Thu thập, phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá xu hướng thị trường, nhận diện cơ hội đầu tư và đưa ra khuyến nghị chiến lược. Chủ động hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch một cách hiệu quả, tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

• Quản lý tài khoản & tối ưu danh mục: Theo dõi chặt chẽ hoạt động giao dịch, đảm bảo an toàn và hiệu suất tối ưu cho tài khoản chứng khoán của khách hàng. Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời tư vấn tái cơ cấu danh mục để tối đa hóa lợi nhuận theo từng giai đoạn thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp:

• Các ứng viên đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán;

• Sinh viên năm cuối đang theo học các trường Đại học Khối ngành kinh tế: Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán,

2. Kinh nghiệm/Kiến thức và kỹ năng :

• Có đam mê, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư tài chính;

• Tự tin, năng động, cầu tiến và chịu được áp lực cao;

• Có kinh nghiệm ở các vị trí phát triển kinh doanh/tư vấn tài chính/chuyên viên quan hệ khách hàng là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập lương cứng 7-12tr + Hoa hồng, thưởng doanh số,.....

• Phụ cấp tiền chứng chỉ hành nghề và tiền điện thoại hằng tháng

• Cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân;

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;

• Tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty;

• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam.

• Hỗ trợ đồng phục, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset

