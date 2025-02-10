Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu Housef.vn trên thị trường.
-Điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, quản lý đội ngũ nhân sự thiết kế – thi công nội ,kinh doanh, phát triển và quản lý hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên cấp dưới.
-Tìm kiếm và hợp tác với các xưởng gia công nội thất, xưởng gỗ để đảm bảo chất lượng sản xuất.
-Có khả năng tham vấn cho Ban TGĐ đưa ra các quyết định, chính sách, chương trình khuyến mãi, chiết khấu bán hàng theo từng thời điểm.
-Thiết lập mối quan hệ với các công ty thi công nội thất khác nhằm mở rộng quy mô dự án.
-Quản lý tài chính, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo lợi nhuận cho công ty.
-Giám sát tiến độ, chất lượng các dự án thiết kế – thi công nội thất.
-Xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh, phát triển văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Điều hành (CEO) hoặc tương đương trong ngành thiết kế – thi công nội thất.
Am hiểu về xưởng gia công, xưởng gỗ, quy trình sản xuất nội thất, thi công nội thất.
Có kinh nghiệm tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác chiến lược trong ngành nội thất.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đàm phán, lập kế hoạch và tài chính.
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với thị trường, khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Đạo đức nghề nghiệp cao, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & thưởng hấp dẫn theo năng lực và kết quả kinh doanh.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành nội thất.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ tối đa để phát triển năng lực.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, mở rộng mối quan hệ trong ngành.
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26/19 đường số 8 phường Tân Quy, Quận 7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

