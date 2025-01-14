Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 100 Triệu

Mức lương 25 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

1. Kế hoạch và Quản lý hoạt động kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh, Marketing và chiến lược phát triển thương hiệu, mở rộng tệp khách hàng trong khu vực phụ trách.

Thực hiện các chiến dịch marketing, bán hàng, và chăm sóc khách hàng theo định hướng từng giai đoạn.

Theo dõi, điều phối, đánh giá hiệu quả định kỳ các hoạt động kinh doanh và Marketing đã triển khai.

Đảm bảo kết quả kinh doanh khu vực theo đúng định hướng và chiến lược được thống nhất.

2. Quản lý vận hành tại các điểm trường

Chịu trách nhiệm chung về đội ngũ nhân sự tại điểm trường bao gồm Quản lý Trung tâm (CM), Sale Leader, Tư vấn viên, CSKH, giáo viên, trợ giảng...;

Xử lý trực tiếp các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành tại các điểm trường;

Đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả và sự phối hợp giữa các phòng ban tại điểm trường và văn phòng tổng;

Hợp tác với Phòng Đào tạo và các bộ phận liên quan để đạt các chỉ số vận hành về chất lượng lớp học;

3. Ngoại giao, hình ảnh và quan hệ công chúng

Xây dựng và duy trì quan hệ với các đối tác và khách hàng lớn.

Quản lý mạng lưới khách hàng chi nhánh, bao gồm thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng.

4. Báo cáo công việc

Báo cáo định kỳ kết quả công việc cho cấp quản lý (Ban Giám Đốc công ty, Giám Đốc Vùng).

5. Thời gian làm việc

Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Thứ 2 - Thứ 6: 9h00 – 18h00 (nghỉ trưa từ 12h – 13h30).

Sáng Thứ 7: 9h00 – 12h00.

6. Địa điểm làm việc

Theo cơ sở được phân công trong khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông,...

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, liên quan đến lĩnh vực Bán hàng, Vận hành, hoặc Đào tạo. Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành Giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực vận hành chương trình dành cho đối tượng Junior.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (lợi thế lớn).

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 100 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

