Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Mức lương
25 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty.

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 100 Triệu

1. Kế hoạch và Quản lý hoạt động kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh, Marketing và chiến lược phát triển thương hiệu, mở rộng tệp khách hàng trong khu vực phụ trách.
Thực hiện các chiến dịch marketing, bán hàng, và chăm sóc khách hàng theo định hướng từng giai đoạn.
Theo dõi, điều phối, đánh giá hiệu quả định kỳ các hoạt động kinh doanh và Marketing đã triển khai.
Đảm bảo kết quả kinh doanh khu vực theo đúng định hướng và chiến lược được thống nhất.
2. Quản lý vận hành tại các điểm trường
Chịu trách nhiệm chung về đội ngũ nhân sự tại điểm trường bao gồm Quản lý Trung tâm (CM), Sale Leader, Tư vấn viên, CSKH, giáo viên, trợ giảng...;
Xử lý trực tiếp các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành tại các điểm trường;
Đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả và sự phối hợp giữa các phòng ban tại điểm trường và văn phòng tổng;
Hợp tác với Phòng Đào tạo và các bộ phận liên quan để đạt các chỉ số vận hành về chất lượng lớp học;
3. Ngoại giao, hình ảnh và quan hệ công chúng
Xây dựng và duy trì quan hệ với các đối tác và khách hàng lớn.
Quản lý mạng lưới khách hàng chi nhánh, bao gồm thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng.
4. Báo cáo công việc
Báo cáo định kỳ kết quả công việc cho cấp quản lý (Ban Giám Đốc công ty, Giám Đốc Vùng).
5. Thời gian làm việc
Thứ 2 đến sáng Thứ 7
Thứ 2 - Thứ 6: 9h00 – 18h00 (nghỉ trưa từ 12h – 13h30).
Sáng Thứ 7: 9h00 – 12h00.
6. Địa điểm làm việc
Theo cơ sở được phân công trong khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương 25 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông,...
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, liên quan đến lĩnh vực Bán hàng, Vận hành, hoặc Đào tạo. Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành Giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực vận hành chương trình dành cho đối tượng Junior.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (lợi thế lớn).
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
Sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 100 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 176 Trường Sa, Phường 01, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

