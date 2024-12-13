Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 83b Hoàng Sa Phường Đakao Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tham gia brainstorm, xem xét các ý tưởng sáng tạo về thiết kế của nhân sự trong team trong quá trình lên concept cùng team dự án

Làm việc với Copywriter/ Event Planning phát triển các ý tưởng sáng tạo và triển khai dự án

Quản lý, phân công, giám sát công việc trong Team Creative được phụ trách để đảm bảo chất lượng thiết kế.

Lên phác thảo và hoàn thiện thiết kế.

Thiết kế key visual, nhận dạng hình ảnh tổng quan cho sự kiện (banner, poster, quà tặng, mẫu trang phục, mẫu phụ kiện,... và các hạng mục khác theo yêu cầu)

Nghiên cứu, tìm hiểu và cập nhật, định hướng các xu hướng mới ứng dụng vào việc triển khai các ý tưởng thiết kế mới lạ, đột phá, tạo sự khác biệt trên thị trường

Duyệt bài và nhận xét các bài proposal của các thành viên để có sản phẩm đầu ra cuối cùng tốt nhất

Ngoài ra:

Phối hợp cùng Marketing manager

Xây dựng các mẫu thiết kế cho content always on

Xây dựng mẫu thiết kế cho marketing performance

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ở vị trí Art Manager

Sử dụng thành thạo phần mềm: 3DS Max, Sketchup, Photoshop, Illustrator

Biết khai triển bằng Autocad, biết dựng phim, 3D Animations, Visual Effect là một lợi thế

Có khả năng sketch (phác thảo nhanh), tư duy sáng tạo, trao đổi, tư vấn thẩm mỹ thiết kế, hiện thực hoá (visualize) ý tưởng chung đã thống nhất

Có tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực đối với công việc/ với các dự án trực tiếp đảm nhiệm

Có tư duy, logic, sáng tạo, học hỏi nhanh, làm việc nhóm tốt và quản lý tốt tiến độ công việc

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và thuyết trình

Kỹ năng về quản lý thời gian và quản lý tiến độ công việc cá nhân tốt

Có kiến thức tốt về thương mại / triển lãm / sự kiện hoặc ngành có liên quan

Có khả năng quản lý tiến độ công việc chung, phân việc cho team

Gửi kèm portfolio khi nộp đơn ứng tuyển.

Tiếng Anh là bắt buộc

Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn

- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.

- Được xét tăng lương & cấp bậc sau 6 tháng đến 1 năm làm việc, thưởng nóng theo năng lực.

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ 12 ngày phép / năm.

- Môi trường làm việc cao cấp và chuyên nghiệp.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân trong ngành dịch vụ cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin