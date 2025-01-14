Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3,000 USD

Giám đốc Vận hành chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động khối vận hành, đảm bảo hiệu quả, tuân thủ và tối ưu hóa các quy trình, hỗ trợ mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững của Công ty.

1. Quản lý Securities Services:

• Vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh, đảm bảo lệnh giao dịch được xử lý chính xác, kịp thời.

• Quản lý vận hành các sản phẩm đầu tư tích lũy và dịch vụ lưu ký chứng khoán, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.

• Tham gia phát triển giải pháp vận hành cho các sản phẩm, dịch vụ mới; cải tiến các giải pháp và quy trình vận hành hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng.

• Đảm bảo an toàn, chính xác trong quản lý tài sản và dữ liệu khách hàng.

2. Quản lý Treasury Back Office:

• Quản lý và vận hành toàn bộ các giao dịch thuộc Block Treasury, bao gồm:

• Mua bán giấy tờ có giá.

• Trái phiếu.

• Chứng chỉ tiền gửi.

• Các sản phẩm tài chính khác thuộc Block Treasury.

• Đảm bảo các giao dịch được thực hiện chính xác, đúng quy trình, đúng thời hạn và tuân thủ các nguyên tắc kiểm soát rủi ro vận hành.