Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 6 TTTM Satra Võ Văn Kiệt, 1466 Võ Văn Kiệt,Hồ Chí Minh

Quản lý Nhân viên

Xếp lịch và phân công công việc cho nhân viên dưới quyền.

Lên kế hoạch nhân sự và trực tiếp tham gia trong việc tuyển dụn

Xây dựng kế hoạch training nhân viên theo từng vị trí công việc

Phân công, sắp xếp điều chuyển nhân sự vào các vị trí phù hợp theo từng giai đoạn và nhu cầu công việc.

Kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy trình của nhân viên

Quản lý đánh giá hiệu quả năng suất làm việc của từng nhân viên trong bộ phận.

Quản lý các hoạt động liên quan đến hoạt động rạp

Theo dõi số liệu vé, thực phẩm, nước uống tại rạp

Đảm bảo thưc phẩm và nước giải khát đã được xử lý và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua các ý tưởng marketing, sales.

Tổ chức các cuộc họp nhân viên định kỳ để xem xét lại sự thực hiện công việc kinh doanh và vạch ra phương hướng cho thời gian tới.

Truyền đạt thông tin về mục tiêu của công ty, các chiến dịch tiếp thị và các vấn đề kinh doanh khác đến nhân viên tại rạp.

Thiết lập các chính sách, quy trình liên quan đến hoạt động Rạp.

Kiểm soát và quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng

Giải quyết kịp thời và hiệu quả các ý kiến và phản hồi từ khách hàng.

Đảm bảo việc đạt được sự thỏa mãn cho tất cả khách hàng (bao gồm cả “ khách hàng” trong công ty)

Thực hiện một số công việc theo sự phân công của quản lý

Báo cáo doanh thu cuối ngày

Cập nhật tình hình doanh thu vé, các vấn đề xảy ra trong ngày cho cấp trên

Theo dõi lịch chiếu phim tháng để yêu cầu nhà phát hành phim giao tờ rơi, banner, poster

Kiểm tra hàng hóa tồn đọng hàng ngày để kịp thời đặt hàng.

Và các công việc liên quan khác

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 1-2 năm; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn;

Kỹ năng giao tiếp

Có trách nhiệm trong công việc

Khả năng chịu áp lực công việc

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được hưởng các chế độ theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...

Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...

Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.

Vé xem phim miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

