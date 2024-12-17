Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Ecom365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành

- Phối hợp với BGĐ lập kế hoạch/chiến lược kinh doanh cho công ty

- Phân tích thị trường, xây dựng những chính sách cạnh tranh kịp thời, đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra

- Trực tiếp xây dựng đội ngũ, quản lý, giám sát hoạt động các phòng ban

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm trên 3 năm

- Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch

- Kỹ năng làm việc độc lập

- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Linh hoạt, khéo léo, nhạy bén, linh hoạt, có trách nhiệm

- Tuổi từ 25-40

- Có kinh nghiệm/kiến thức/network về ngành phần mềm, sales, nhân sự là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Ecom365 Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển (công ty startup)

- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, Chủ nhật) và online

- Thử việc 2 tháng, BHXH khi ký chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ecom365

