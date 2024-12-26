Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Nanoco
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty TNHH MTV Nanoco

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- TP. HCM

- 675

- 677 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới (liên quan đến nhựa, hàng gia dụng, điện, cơ khí, tích hợp giữa Mechanical và Hardware lẫn Software, …) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp định hướng phát triển kinh doanh của công ty;
- Phân tích dữ liệu liên quan nhằm đưa ra các giải pháp trong việc cải tiến các sản phẩm hiện có, để đảm bảo tối ưu chi phí với hiệu quả và chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất.
- Tìm hiểu thông tin, cập nhật cũng như phân tích những sản phẩm liên liên quan của đối thủ cạnh canh nói riêng cũng như thị trường nói chung; Từ đó tham mưu cho BOD về nhu cầu và thị hiếu của thị trường.
- Quản lý hoạt động của phòng R&D (Nhân sự, ngân sách, quy trình, …)
- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý/ giải quyết các sự cố kỹ thuật trong quá trình sản xuất cũng như sau khi sản phẩm được đưa ra thị trường.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan như: Hóa nhựa, Cơ khí chế tạo, Khí động lực học, Cơ điện tử, hoặc các ngành liên quan, …
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 công ty nước ngoài và 1 công ty Việt Nam
- Có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm Thiết bị điện, Đồ điện gia dụng, sản phẩm hoàn thiện B2C với sự kết hợp của Mechanical, Hardware.
- Am hiểu quy trình sản xuất, khuôn mẫu, hợp chất nhựa, chi tiết bằng nhựa trong các sản phẩm
- Có nền tảng kiếm thức và kinh nghiệm về Polymer / Vật liệu / Hợp chất hóa học
- Từng làm việc tại các MNC lớn là một lợi thế.
Ngành nghề: Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Giám đốc
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan như: Hóa nhựa, Cơ khí chế tạo, Khí động lực học, Cơ điện tử, hoặc các ngành liên quan, …
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 công ty nước ngoài và 1 công ty Việt Nam
- Có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm Thiết bị điện, Đồ điện gia dụng, sản phẩm hoàn thiện B2C với sự kết hợp của Mechanical, Hardware.
- Am hiểu quy trình sản xuất, khuôn mẫu, hợp chất nhựa, chi tiết bằng nhựa trong các sản phẩm
- Có nền tảng kiếm thức và kinh nghiệm về Polymer / Vật liệu / Hợp chất hóa học
- Từng làm việc tại các MNC lớn là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Nanoco

Công Ty TNHH MTV Nanoco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A CN22-03 KCN Ninh Thủy - Phường Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

