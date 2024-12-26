Tuyển Giám đốc điều hành JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
JobsGO Recruit

Giám đốc điều hành

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- toà nhà Dverano 3, đường N6, khu dân cư Dverano, quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm, kết nối, xây dựng và duy trì mối quan hệ với Creators trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.
Lên ý tưởng chiến lược và hỗ trợ phát triển kế hoạch nội dung
Cập nhật xu hướng và đưa ra các đề xuất chiến lược dựa trên dữ liệu.
Theo dõi và tối ưu hiệu suất của từng Creator, đo lường và phân tích kết quả các chiến dịch, tối ưu hóa để đạt hiệu quả cao nhất.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực e-commerce hoặc marketing là một lợi thế.
Ít nhất 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm làm việc với các influencers, KOL, KOC.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt. Đam mê với các xu hướng mạng xã hội và hiểu biết về các phân khúc khán giả.
Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8- 10 triệu + Commission.
Hưởng lương đầy đủ trong thời gian thử việc, đóng thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.
Thưởng tháng 13. Miễn phí bữa trưa và gửi xe.
Được cung cấp thiết bị làm việc.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

