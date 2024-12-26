Tuyển Giám đốc điều hành JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - toà nhà Dverano 3, đường N6, khu dân cư Dverano, quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành

Tìm kiếm, kết nối, xây dựng và duy trì mối quan hệ với Creators trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Lên ý tưởng chiến lược và hỗ trợ phát triển kế hoạch nội dung

Cập nhật xu hướng và đưa ra các đề xuất chiến lược dựa trên dữ liệu.

Theo dõi và tối ưu hiệu suất của từng Creator, đo lường và phân tích kết quả các chiến dịch, tối ưu hóa để đạt hiệu quả cao nhất.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực e-commerce hoặc marketing là một lợi thế.

Ít nhất 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm làm việc với các influencers, KOL, KOC.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt. Đam mê với các xu hướng mạng xã hội và hiểu biết về các phân khúc khán giả.

Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8- 10 triệu + Commission.

Hưởng lương đầy đủ trong thời gian thử việc, đóng thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

Thưởng tháng 13. Miễn phí bữa trưa và gửi xe.

Được cung cấp thiết bị làm việc.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động.

