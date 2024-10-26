Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Xây dựng chiến lược phát triển: Hoạch định chiến lược (tài chính và phi tài chính) bao gồm phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và quản lý nguồn vốn và hoạch định mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng của Ban lãnh đạo để thiết lập kế hoạch tăng trưởng và kinh doanh mới Quản lý ngân sách và lập kế hoạch tài chính bền vững cho dự án Phát triển đối tác và quan hệ: Xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực blockchain, fintech, công nghệ và tài chính Thương thảo và đàm phán các hợp đồng quan trọng với các nhà đầu tư, đối tác công nghệ và các tổ chức liên quan Xây dựng và phát triển đội ngũ: Xây dựng đội ngũ nòng cốt bao gồm các chuyên gia về công nghệ blockchain, phát triển sản phẩm, marketing, tài chính. Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, đảm bảo họ có đủ kỹ năng và công cụ để dẫn dắt các nhóm chuyên môn Giám sát các hoạt động hàng ngày: Đảm bảo quản lý dự án, phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường diễn ra theo đúng tiến độ và hiệu quả Đánh giá và cải thiện liên tục quy trình làm việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ Quản lý rủi ro và tuân thủ: Đảm bảo các quy trình, hoạt động của dự án tuân thủ các quy định về pháp lý và tiêu chuẩn trong blockchain Phát hiện, quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh và công nghệ

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên trong các ngành liên quan đến công nghệ, kinh tế hoặc quản lý kinh doanh Có các chứng chỉ liên quan đến blockchain và fintech là một lợi thế Kinh nghiệm: Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong linh vực công nghệ, trong đó có 5 năm ở vị trí quản lý cấp cao (ưu tiên các lĩnh vực blockchain, fintech, công nghệ tài chính) Có kinh nghiệm phát triển chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và phát triển đối tác chiến lược Hiểu biết sâu sắc về blockchain, hợp đồng thông minh và các công nghệ phân tán Kiến thức: Có niềm đam mê, yêu thích và mong muốn tìm hiểu về Blockchain Kỹ năng/Khả năng: Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ phát triển Khả năng xây dựng quan hệ tốt với các đối tác, nhà đầu tư và khách hàng Tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy Thái độ: Tư duy tích cực Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu Yêu cầu khác: Thành thạo tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng). Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Đào tạo – Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực. Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân. Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Chăm sóc sức khỏe, đời sống

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin