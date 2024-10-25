Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh làm việc tại Gia Lai thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: B1 - B2 - B3 KCN Trà Đa, xã Trà Đa, TP Pleiku

- Tham mưu, đề xuất với Tổng Giám Đốc các biện pháp, giải pháp kinh doanh hiệu quả nhất cho công ty.

- Nhận diện, đánh giá những thách thức, cơ hội, xu hướng từ thị trường.

- Thiết lập mục tiêu, chịu trách nhiệm về chiến lược, kế hoạch kinh doanh từng nhãn hàng trên nền tảng online phù hợp với chiến lược của công ty và cam kết hoàn thành mục tiêu.

- Chịu trách nhiệm cho tình hình kinh doanh toàn bộ kênh bán hàng online của công ty: Website, Sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,..), Mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok...).

- Xây dựng quy trình Đặt hàng - Bán Hàng - Giao Hàng- Thanh Toán

- Lập kế hoạch đưa ra các chiến dịch quảng cáo kênh có thể tối đa hóa tiềm năng bán hàng.

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch cho Tổng Giám Đốc và bộ phận liên quan.

- Xây dựng, phát triển đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, Marketing, ...

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm giám đốc kinh doanh.

- Có kiến thức về thị trường, tình hình kinh doanh và kế hoạch kinh doanh, mạnh về sale online

- Có khả năng quản lý và lãnh đạo nhân viên.

- Có khả năng giao tiếp và thuyết phục mọi người.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Độ tuổi: từ 30 – 45 tuổi.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: từ 30.000.000 - 50.000.000đ + thưởng doanh số.

- Thưởng lương tháng 13 + Lễ Tết.

- Được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi ( sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ...) và đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động.

- Được tham gia bồi dưỡng, đào tạo từ các chuyên gia để nâng cao năng lực.

- Được đi du lịch hàng năm.

- Được cấp xe và tài xế riêng để phụ vụ công việc.

