Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu 8 Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho các trung tâm

Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên đạt hiệu quả công việc cao.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng để đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu.

Quản lý và theo dõi hiệu quả công việc của đội ngũ bán hàng, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ giáo dục.

Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để thu hút khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Có kiến thức sâu rộng về thị trường giáo dục Việt Nam.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ bán hàng hiệu quả.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Kỹ năng phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao, năng động và sáng tạo.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

