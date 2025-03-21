Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. GIỚI THIỆU VỀ KHU DU LỊCH NGỌA VÂN

Khu Du Lịch Ngọa Vân nằm trong quần thể Yên Tử - Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm, thuộc Khu Di Tích Quốc Gia Ngọa Vân, Đông Triều, Quảng Ninh. Đây là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành và viên tịch, mang giá trị tâm linh sâu sắc, thu hút đông đảo du khách hành hương mỗi năm.

Khu Du Lịch Ngọa Vân hướng đến việc phát triển mô hình du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, thiền và chữa lành. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ như:

• Du lịch hành hương, trekking, trải nghiệm thiền – wellness.

• Dịch vụ lưu trú & nghỉ dưỡng, hướng đến khách cá nhân và doanh nghiệp.

• Hoạt động văn hóa, hội thảo, khóa tu ngắn ngày dành cho cộng đồng yêu thích thiền & Phật giáo.

• Sản phẩm văn hóa – hữu cơ (trà thảo dược, thực phẩm chay, quà tặng tâm linh).

Chúng tôi đang tìm kiếm Giám Đốc Kinh Doanh có khả năng phát triển mô hình du lịch tâm linh bền vững, mở rộng thị trường, xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, kết nối với đối tác & khách hàng tiềm năng.

2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

• Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh nhằm thu hút khách du lịch, tổ chức, doanh nghiệp đến với Khu Du Lịch Ngọa Vân.

• Phát triển doanh thu từ du lịch, nghỉ dưỡng, hội thảo, thiền – wellness, sản phẩm văn hóa.

• Mở rộng mạng lưới đối tác: công ty lữ hành, doanh nghiệp, cộng đồng wellness, cộng đồng Phật tử.