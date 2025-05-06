Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 50 - 100 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: 240 Trần Quốc Nghiễn, P. Hồng Hà, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể cho công ty.
Phân tích thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và cơ hội kinh doanh.
Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên.
Đặt mục tiêu doanh số bán hàng cho từng cá nhân và nhóm, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho ban lãnh đạo.
Quản lý ngân sách và chi phí kinh doanh.
Tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại và marketing.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh.
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả.
Hiểu biết sâu rộng về thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch kinh doanh.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực cao và giải quyết vấn đề tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên đến 30 triệu + hoa hồng dự án, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết, thưởng năm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật định.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 240 Trần Quốc Nghiễn, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

