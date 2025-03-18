Tuyển Giám đốc kinh doanh TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO - CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho khu vực được phân công.

Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên đạt hiệu quả công việc cao.

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng và công nghệ mới.

Xây dựng và duy trì hình ảnh tốt đẹp của công ty với khách hàng và đối tác.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ.

Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch và quản lý doanh thu.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.

Tại TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO - CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

