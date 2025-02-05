Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 - 30 tr ( thưởng DS, KPI...) Chính sách phát triển với lộ trình thăng tiến rõ ràng, vững bền. Cơ hội học tập, ứng dụng công nghệ AI. Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ phát triển bản thân, Tâm - Thân – Trí. Được làm việc trong môi trường công tâm, chính trực, nhân văn dựa trên giá trị cốt lõi. Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết, BHXH theo quy định pháp luật. - Thưởng các ngày lễ, Tết và các khoản thưởng khác theo quy định Công ty., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty

Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

Làm đầu mối về thu thập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban triển khai yêu cầu của khách hàng.

Kiểm soát các hợp đồng bán hàng theo quy định của công ty.

Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm

Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Giám đốc Kinh doanh, Ban giám đốc

Báo cáo về các kết quả hoạt động kinh doanh, doanh tu và chi phí bán hàng, đưa ra các dự báo trước cho BGĐ.

Chăm sóc thường xuyên các mối quan hệ khách hàng bền chặt, lâu dài.

Phối hợp với các phòng ban thực hiện công việc chung theo yêu cầu của cấp trên.

Tối ưu hóa quy trình bán hàng từ bước kế hoạch đến ký hợp đồng.

Liên tục cập nhật xu thế thị trường để tham mưu, đề xuất BGĐ nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm hiện tại và phát triển sản phấm mới.

Giải quyết tháo gỡ công việc cho cấp duwois khi cần (gặp khách hàng, chốt đơn hàng, sự cố,..)

14. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo, quản lý thời gian và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học ngành QTKD, Kinh tế, MKT,...

Trình độ tin học: worrd, excel, powerpoint....

Kiến thức:

Kiến thức chuyên sâu về ngành công nghệ và sản phẩm AI

Kiến thức quản lý, kinh doanh.

Kỹ năng :

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Kỹ năng nghiên cứu sản phẩm

Kỹ năng phân tích tình huống xử lý và đưa ra quyết định

Kỹ năng quan sát, phân tích, đúc kết

Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm

Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

Tại Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL

