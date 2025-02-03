Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ mascom làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ mascom
- Hà Nội: BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm. Cơ hội tiếp cận các đối tác lớn trong và ngoài nước., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Đến 60 Triệu
Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường cho các dịch vụ VAS (Value-Added Services).
Quản lý, điều phối và phát triển đội ngũ kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh thu.
Tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác, nhà mạng, nhà cung cấp dịch vụ nội dung số.
Theo dõi và phân tích hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp tối ưu doanh thu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, Kỹ thuật, CSKH) để triển khai dịch vụ hiệu quả.
Cập nhật xu hướng thị trường, công nghệ và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phù hợp.
Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành viễn thông, công nghệ, nội dung số.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt (Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài).
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xây dựng quan hệ đối tác.
Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý đội nhóm hiệu quả.
Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ mascom Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
