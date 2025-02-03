Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ mascom làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Mức lương Đến 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm. Cơ hội tiếp cận các đối tác lớn trong và ngoài nước., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường cho các dịch vụ VAS (Value-Added Services).

Quản lý, điều phối và phát triển đội ngũ kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh thu.

Tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác, nhà mạng, nhà cung cấp dịch vụ nội dung số.

Theo dõi và phân tích hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp tối ưu doanh thu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, Kỹ thuật, CSKH) để triển khai dịch vụ hiệu quả.

Cập nhật xu hướng thị trường, công nghệ và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Viễn thông, CNTT hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành viễn thông, công nghệ, nội dung số.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt (Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài).

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xây dựng quan hệ đối tác.

Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý đội nhóm hiệu quả.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ mascom Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 60 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ mascom

