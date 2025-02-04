Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
- Hà Nội: 50.000.000
- 85.000.000 VND Thưởng hoa hồng từ 3%
- 15% tổng doanh thu. Chính sách thưởng tháng, quý, năm, hoa hồng nhóm,... hấp dẫn. Tuyên dương hàng tháng, trao cup, bằng khen,... Lương thưởng tháng 13, thưởng nóng, Year End Party hoặc du lịch hằng năm. Được Training nâng cao kinh nghiệm bán hàng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong Công ty. Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới. Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHX, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên chiến lược phát triển đội ngũ và chịu trách nhiệm doanh số khu vực,
Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo nhân sự.
Xây dựng mạng lưới đối tác,
Báo cáo định kì tuần tháng quý cho BOD team.
Xây dựng kế hoạch doanh số tháng quý năm.
Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng.
Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh thương mại, điện tử, phần mềm, CNTT hoặc các ngành bán lẻ.
Có máy tính xách tay để làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI