Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Giám đốc kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 50.000.000

- 85.000.000 VND Thưởng hoa hồng từ 3%

- 15% tổng doanh thu. Chính sách thưởng tháng, quý, năm, hoa hồng nhóm,... hấp dẫn. Tuyên dương hàng tháng, trao cup, bằng khen,... Lương thưởng tháng 13, thưởng nóng, Year End Party hoặc du lịch hằng năm. Được Training nâng cao kinh nghiệm bán hàng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong Công ty. Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới. Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHX, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên chiến lược phát triển đội ngũ và chịu trách nhiệm doanh số khu vực,
Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo nhân sự.
Xây dựng mạng lưới đối tác,
Báo cáo định kì tuần tháng quý cho BOD team.
Xây dựng kế hoạch doanh số tháng quý năm.
Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng.
Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên 9x và có đam mê về ngành công nghệ thông tin, phần mềm.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh thương mại, điện tử, phần mềm, CNTT hoặc các ngành bán lẻ.
Có máy tính xách tay để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nova Evergreen, Số 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job283026
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 300 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM
80 - 300 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH LOGISTICS MINH VIỆT
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD Navigos Search
1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Z Holding
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MISA Jointstock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần DeVyt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Karofi Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 150 USD Navigos Search
100 - 150 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Chất T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Hóa Chất T&T
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm