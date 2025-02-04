Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50.000.000 - 85.000.000 VND Thưởng hoa hồng từ 3% - 15% tổng doanh thu. Chính sách thưởng tháng, quý, năm, hoa hồng nhóm,... hấp dẫn. Tuyên dương hàng tháng, trao cup, bằng khen,... Lương thưởng tháng 13, thưởng nóng, Year End Party hoặc du lịch hằng năm. Được Training nâng cao kinh nghiệm bán hàng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trong Công ty. Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới. Các chế độ theo Luật lao động hiện hành

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên chiến lược phát triển đội ngũ và chịu trách nhiệm doanh số khu vực,

Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo nhân sự.

Xây dựng mạng lưới đối tác,

Báo cáo định kì tuần tháng quý cho BOD team.

Xây dựng kế hoạch doanh số tháng quý năm.

Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng.

Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên 9x và có đam mê về ngành công nghệ thông tin, phần mềm.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh thương mại, điện tử, phần mềm, CNTT hoặc các ngành bán lẻ.

Có máy tính xách tay để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

