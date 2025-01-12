Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xăng xe (500k/tháng), Laptop (200k/tháng), ăn trưa miễn phí tại canteen Công ty - Môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến - Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc - 12 ngày nghỉ phép/năm ,BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước - Fix 14 tháng lương (thưởng tết 2 tháng lương), thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật theo quy định của Công ty - Môi trường năng động Chế độ đãi ngộ tốt, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

(1) Phát triển kinh doanh

Chịu trách nhiệm phát triển đội ngũ kinh doanh mảng phần mềm Salemall

Quản lý các hoạt động PR, Marketing, Sale, chăm sóc khách hàng... đảm bảo các bên phối hợp tốt để đạt được mục tiêu chung.

Lãnh đạo phòng kinh doanh trong việc thực hiện, đánh giá các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

(2) Hoạch định chiến lược Marketing

Xây dựng, phát triển chiến lược Marketing, thu hút khách hàng, định hướng nhu cầu của khách hàng và tăng trưởng doanh số.

Trực tiếp giám sát, theo dõi hiệu quả, đưa ra những điều chỉnh nếu cần để về đích nhanh hơn.

Biết chạy quảng cáo facebook và quản lý BM, Đã từng dùng chatbot

Biết làm landing page, website, Đã sử dụng crm affiliate

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Đã từng làm về Đa cấp hoặc Aff Network

Có khả năng lãnh đạo đội nhóm

Phỏng vấn đi làm sau tết

Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall

