Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH May Cao Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH May Cao Nguyễn
Mức lương
18 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xuân la, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 18 - 50 Triệu
Kinh doanh hàng thời trang công sở nam +nữ cao cấp thương hiệu: MASCULINE – OVERCOM -DINKYMELY (thương hiệu có mặt hơn 1 thập kỷ trên thị trường Việt Nam)
Với Mức Lương 18 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Am hiểu về thị trường kinh doanh ngành hàng thời trang, hệ thống phân phối.
Tại Công ty TNHH May Cao Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Cao Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI