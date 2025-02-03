Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty CP Đầu Tư Thương mại và xuất nhập khẩu CFS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 25tr đến 30tr + thưởng KPI (Tổng thu nhập không giới hạn) Bảo hiểm sức khỏe + BHXH BHYT Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đội nhóm trẻ trung. Thưởng chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị chiến lược và xây dựng định hướng kinh doanh cho Trung tâm Dịch vụ Du lịch và vé máy bay.

Xây dựng các mục tiêu, định hướng và dẫn dắt các bộ phận trong Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Triển khai các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch được giao đảm bảo chỉ tiêu doanh số/ lợi nhuận.

Tham mưu, lên chiến lược và xây dựng phát triển sản phẩm Du lịch, chính sách bán hàng, phát triển thị trường... Lên kế hoạch, chính sách, phương án triển khai cho từng bộ phận của TTDL: Sale/Điều hành & mảng vé MB.

Kiểm soát các hoạt động kinh doanh tại trung tâm hàng ngày: thời gian làm việc của nhân viên, chất lượng công việc, thái độ làm việc... từ đó đánh giá nhân sự của TTDL để có phương án nhân sự.

Kiểm soát các chính sách bán hàng/kinh doanh đã triển khai để thực hiện đúng yêu cầu.

Kiểm soát công nợ; kế hoạch bán hàng của đội ngũ bán hàng; Soát xét các chính sách bán hàng/kinh doanh.

Quản lý, điều hành, hoàn thiện quy trình quy chế và chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của du lịch và vé máy bay.

Chịu trách nhiệm về đối nội, đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Du lịch/Lữ hành/ Quản trị du lịch...

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh các mảng: du lịch; lữ hành...

Có kinh nghiệm điều phối; quản lý khách đoàn lớn/ đoàn ngoại giao lớn;

Có mối quan hệ rộng rãi với khách hàng cũng như đối tác;

Kỹ năng quản lý nhóm, kỹ năng lập báo cáo, kỹ năng phân tích;

Tiếng Anh là một lợi thế.

Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (excel, word, powerpoint) thành thạo.

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao, có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc;

Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, có tính kỷ luật cao

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 25 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư Thương mại và xuất nhập khẩu CFS Pro Company

