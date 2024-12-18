Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
- Hà Nội: 170 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản/xây dựng.
Tư vấn và bán các sản phẩm/dịch vụ bất động sản/xây dựng cho khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại.
Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh.
Tham gia vào các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.
Làm việc theo nhóm và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.
Đàm phán và thương lượng với khách hàng để đạt được thỏa thuận.
Chuẩn bị và trình bày các đề xuất kinh doanh cho khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức sâu rộng về thị trường bất động sản/xây dựng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết.
Được tham gia các hoạt động team building.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
