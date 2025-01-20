Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Giải pháp Công nghệ Quang Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh

- Căn cứ theo chỉ tiêu được giao, xây dựng kế hoạch định kỳ tháng/quý/năm.

2. Tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng

- Quản lý hoạt động Kinh doanh:

+ Tìm kiếm các dự án mới, và tiếp cận dự án thông qua Chủ đầu tư, Công ty Tư vấn thiết kế, Ban quản lý Dự án, Tổng thầu xây dựng, kết cấu thép, tham gia các sự kiện, hội thảo ngành ....

+ Tư vấn giới thiệu sản phẩm/giải pháp, trình mẫu, cấp mẫu (quản lý hàng mẫu theo Quy định), lập danh mục sản phẩm (Spec) cho Dự án cụ thể, lập báo giá dự toán cho khách hàng, đàm phán, thương lượng, chốt sales.

+ Quản lý công nợ của Khách hàng: Kiểm tra công tác thu hồi công nợ theo đúng tiến độ và quy trình của Công ty.

+ Chăm sóc khách hàng:

• Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề, sự cố, sự vụ khi có phát sinh liên quan đến khách hàng.

- Xây dựng hệ thống quy trình:

+ Tham gia xây dựng hệ thống quy trình của Kinh doanh dự án khi có yêu cầu.

+ Tham gia xây dựng các chính sách cơ chế cho Kinh doanh dự án.

- Học hỏi và phát triển

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự, trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự kinh doanh dự án;

+ Đánh giá năng lực của kinh doanh cấp dưới;

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo NVKDDA theo kế hoạch.

3. Báo cáo

- Kiểm soát và đôn đốc NVKDDA hoàn thành báo cáo theo đúng quy định của Công ty.

- Báo cáo hoạt động kinh doanh khu vực theo tuần, quý, năm theo quy định.

4. Các công việc khác

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

- Tổ chức và tham gia họp giao ban/định kỳ/chương trình nội bộ;

- Bảo mật thông tin, tài liệu, bí mật kinh doanh, danh sách khách hàng của Công ty;

- Tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế/ Thương mại/ Tài chính, Marketing,...

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Kiến thức:

• Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, thương mại, marketing

• Nắm vững các nguyên tắc quản trị kinh doanh, quản trị Marketing

• Hiểu biết sâu sắc về kinh tế, xã hội, luật pháp, chính sách vĩ mô

- Kỹ năng:

• Giao tiếp – thương lượng – đàm phán

• Ra quyết định, ủy quyền

• Phân tích, xử lý thông tin

• Kỹ năng làm việc nhóm

• Kỹ năng phán đoán

- Thái độ: Cầu thị, chủ động, có tinh thần cam kết, tinh thần trách nhiệm

- Hành vi: Tự chủ, tương tác, trung thực, chân thành, cởi mở, kiên trì

• Khả năng chịu áp lực cao

• Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Giải pháp Công nghệ Quang Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

