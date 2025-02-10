Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần nhân lực Đại Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: + Lương cơ bản từ 12tr - 40tr cùng nhiều chế độ hấp dẫn + Chiết khấu hoa hồng cao theo hiệu quả công việc + Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép đầy đủ + Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, hòa đồng, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Tham mưu chiến lược kinh doanh cho công ty, xây dựng đội nhóm và các văn phòng

+ Phát triển và chăm sóc hệ thống các chi nhánh văn phòng tuyển dụng của công ty tại các tỉnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra

+ Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ tuyển dụng tại các chi nhánh, giúp nhân viên nâng cao kỹ năng, nạp thêm kiến thức và nắm bắt tốt các chiến lược và thị trường

+ Đi công tác các tỉnh để giám sát hoạt động và hỗ trợ các chi nhánh, tổ chức sự kiện, hội thảo, chương trình, đại diện công ty diễn thuyết và quảng bá thương hiệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+Nam, nữ từ 23 tuổi trở lên, ngoại hình ưa nhìn, tự tin trong giao tiếp

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành giáo dục, đào tạo, kinh tế, nhân lực

+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh du học và xuất khẩu lao động

+ Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng lãnh đạo và tổ chức công việc hiệu quả

+ Kỹ năng thuyết trình, livestream, diễn thuyết trước đám đông tại các sự kiện, hội thảo

+ Sẵn sàng đi công tác các tỉnh để phát triển hệ thống

Tại Công ty Cổ phần nhân lực Đại Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần nhân lực Đại Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.