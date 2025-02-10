Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần nhân lực Đại Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần nhân lực Đại Kim
- Hà Nội: + Lương cơ bản từ 12tr
- 40tr cùng nhiều chế độ hấp dẫn + Chiết khấu hoa hồng cao theo hiệu quả công việc + Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép đầy đủ + Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, hòa đồng, Quận Hoàng Mai
+ Tham mưu chiến lược kinh doanh cho công ty, xây dựng đội nhóm và các văn phòng
+ Phát triển và chăm sóc hệ thống các chi nhánh văn phòng tuyển dụng của công ty tại các tỉnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra
+ Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ tuyển dụng tại các chi nhánh, giúp nhân viên nâng cao kỹ năng, nạp thêm kiến thức và nắm bắt tốt các chiến lược và thị trường
+ Đi công tác các tỉnh để giám sát hoạt động và hỗ trợ các chi nhánh, tổ chức sự kiện, hội thảo, chương trình, đại diện công ty diễn thuyết và quảng bá thương hiệu
+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành giáo dục, đào tạo, kinh tế, nhân lực
+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh du học và xuất khẩu lao động
+ Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng lãnh đạo và tổ chức công việc hiệu quả
+ Kỹ năng thuyết trình, livestream, diễn thuyết trước đám đông tại các sự kiện, hội thảo
+ Sẵn sàng đi công tác các tỉnh để phát triển hệ thống
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
