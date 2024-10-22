Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DECORNOW
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH DECORNOW

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cao Ốc Thái An, 2290 Quốc Lộ 1, tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 12

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Lập kế hoạch kinh doanh:
Xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh doanh chi tiết để đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận. Đề xuất các phương pháp tiếp thị và quảng bá phù hợp để tăng cường nhận thức và tiêu thụ sản phẩm tại DecorNow.
Xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh doanh chi tiết để đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận.
Đề xuất các phương pháp tiếp thị và quảng bá phù hợp để tăng cường nhận thức và tiêu thụ sản phẩm tại DecorNow.
2.Quản lý bán hàng và phân phối:
Xây dựng và duy trì mạng lưới bán hàng hiệu quả, bao gồm các đại lý, nhà phân phối và khách hàng trực tiếp. Theo dõi và đánh giá hiệu suất bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu bán hàng và chất lượng dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mạng lưới bán hàng hiệu quả, bao gồm các đại lý, nhà phân phối và khách hàng trực tiếp.
Theo dõi và đánh giá hiệu suất bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu bán hàng và chất lượng dịch vụ.
3.Phát triển mối quan hệ khách hàng:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các khách hàng chiến lược và tiềm năng. Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các khách hàng chiến lược và tiềm năng.
Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.
4.Phân tích thị trường và cạnh tranh:
Nghiên cứu và đánh giá thị trường và cạnh tranh để hiểu rõ xu hướng,cơ hội mới. Đề xuất các phương án cải tiến và điều chỉnh chiến lược kinh doanh dựa trên phân tích thị trường và cạnh tranh.
Nghiên cứu và đánh giá thị trường và cạnh tranh để hiểu rõ xu hướng,cơ hội mới.
Đề xuất các phương án cải tiến và điều chỉnh chiến lược kinh doanh dựa trên phân tích thị trường và cạnh tranh.
5.Quản lý và phối hợp các phòng ban liên quan:
Phối hợp với Phòng Marketing để tạo ra các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu doanh thu Lãnh đạo, đào tạo và phát triển và đánh giá nhóm kinh doanh để đạt được hiệu suất tốt nhất đồng thời theo dõi, chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, quy trình vận hành đảm bảo mục tiêu đề ra theo tháng/quý/năm. Quản lý ngân sách và điều chỉnh nếu cần và tìm cách tối ưu hóa ngân sách để đạt được lợi nhuận.
Phối hợp với Phòng Marketing để tạo ra các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu doanh thu
Lãnh đạo, đào tạo và phát triển và đánh giá nhóm kinh doanh để đạt được hiệu suất tốt nhất đồng thời theo dõi, chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, quy trình vận hành đảm bảo mục tiêu đề ra theo tháng/quý/năm.
Quản lý ngân sách và điều chỉnh nếu cần và tìm cách tối ưu hóa ngân sách để đạt được lợi nhuận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế,Quản trị kinh doanh, Marketing... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Có ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm mảng nội thất. Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng quản lý và giao tiếp hiệu quả. Khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực cao. Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm với bản thân và công việc Chịu được áp lực công việc cao Trung thực , trách nhiệm , sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của công ty.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế,Quản trị kinh doanh, Marketing... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm mảng nội thất.
Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng quản lý và giao tiếp hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực cao.
Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm với bản thân và công việc
Chịu được áp lực công việc cao
Trung thực , trách nhiệm , sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận. Thưởng tháng 13,14; thưởng các dịp đặc biệt: lễ tết, sinh nhật, đạt thành tích công việc tốt,... Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm. Mỗi tháng đều tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân viên thoải mái tinh thần. Góc nhỏ ăn vặt, cà phê, trà bánh, nước ngọt, tại văn phòng dành cho nhân viên. Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân. Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo ngoài để hỗ trợ bồi dưỡng năng lực nhằm mục tiêu phát triển lên vị trí cao hơn. Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.
Mức lương thỏa thuận.
Thưởng tháng 13,14; thưởng các dịp đặc biệt: lễ tết, sinh nhật, đạt thành tích công việc tốt,...
Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm.
Mỗi tháng đều tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân viên thoải mái tinh thần.
Góc nhỏ ăn vặt, cà phê, trà bánh, nước ngọt, tại văn phòng dành cho nhân viên.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo ngoài để hỗ trợ bồi dưỡng năng lực nhằm mục tiêu phát triển lên vị trí cao hơn.
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DECORNOW

CÔNG TY TNHH DECORNOW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2290 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

