Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 35A đường số 10, Khu phố 2 Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Phụ trách hoạt động kinh doanh khu vực miền Nam; Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh (Sản phẩm: nước giặt, xả, xịt thơm, rửa chén, lau sàn, tẩy bồn cầu, tẩy rửa...thương hiệu Mori Việt Nam) Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách cho đội ngũ kinh doanh; Quản lý, tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh; Xây dựng dự báo doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý... Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác để xây dựng các chương trình marketing, truyền thông, quảng cáo sản phẩm giúp công ty phát triển.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu tại vị trí Giám đốc kinh doanh từ 2 năm trở lên; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, hoặc các ngành tương đương... Có tinh thần tự giác và kỷ luật cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Có khả năng lên mục tiêu, kế hoạch và triển khai cho bộ phận. Có tầm nhìn và tư duy dài hạn. Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác. Có bằng lái xe ô tô B1, B2...là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận 30-50 triệu, gồm lương cứng + % doanh số; Phụ cấp ăn trưa, công tác phí Trang bị máy tính, sim điện thoại, oto khi đi công tác Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ Chủ nhật) Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ Các chính sách riêng dành cho cán bộ cấp cao Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 44 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

