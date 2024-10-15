Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự:

Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nghiệp vụ đào tạo CBNV Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết

Quản lý kinh doanh:

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của chi nhánh; bảo đảm hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch doanh số và lợi nhuận được giao của Chi nhánh. Giải quyết các sự vụ phát sinh của khách hàng trong phạm vi quyền hạn của mình.

Các nhiệm vụ khác:

Báo cáo định kỳ/đột xuất về các hoạt động của Chi nhánh cho Ban Lãnh đạo Các công việc khác theo tình hình thực tế phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh

Kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B SaaS

Hiểu biết về SaaS (Software as a Service): Hiểu rõ cách hoạt động của mô hình SaaS, từ sản phẩm, cách vận hành cho đến chiến lược giá và phân phối. Kinh nghiệm trong quản lý bán hàng B2B: Khả năng phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng cho doanh nghiệp, đặc biệt là việc xây dựng các mối quan hệ dài hạn với khách hàng doanh nghiệp.

Phát triển chiến lược kinh doanh và thị trường

Chiến lược phát triển thị trường: cần có khả năng phân tích và nắm bắt xu hướng thị trường, từ đó phát triển các chiến lược thâm nhập và mở rộng. Lập kế hoạch tăng trưởng: Khả năng xác định các cơ hội tăng trưởng và đề ra kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn và dài hạn. Kinh nghiệm với mô hình Subscription và Churn: Hiểu biết về việc phát triển và duy trì khách hàng dựa trên mô hình đăng ký, quản lý tỷ lệ churn (rời bỏ dịch vụ) để tối ưu hóa doanh thu.

Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh

Lãnh đạo đội ngũ bán hàng: Kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng lớn, tuyển dụng, đào tạo, phát triển và giữ chân nhân viên kinh doanh giỏi. Kỹ năng thúc đẩy và tạo động lực: Biết cách khuyến khích và truyền cảm hứng cho đội ngũ để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Kinh nghiệm về khách hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Xây dựng mối quan hệ lâu dài: Kỹ năng phát triển và duy trì mối quan hệ với các khách hàng quan trọng, đồng thời tìm kiếm các cơ hội mới. Sử dụng CRM hiệu quả: Thành thạo trong việc sử dụng các hệ thống quản lý khách hàng (CRM) để theo dõi quá trình bán hàng và xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng quản lý tài chính và phân tích

Quản lý doanh thu: Kinh nghiệm với việc theo dõi doanh thu, dự đoán tài chính, và đảm bảo lợi nhuận bền vững. Phân tích dữ liệu và KPIs: Kỹ năng phân tích số liệu, xác định và tối ưu hóa các chỉ số hiệu quả kinh doanh (KPIs) như CAC (Customer Acquisition Cost), LTV (Lifetime Value), và tỷ lệ chuyển đổi.

Kỹ năng đàm phán và ra quyết định

Đàm phán hợp đồng: Kinh nghiệm đàm phán các hợp đồng lớn với khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho công ty. Ra quyết định chiến lược: cần có khả năng ra quyết định nhanh chóng và chính xác dựa trên dữ liệu và tình hình thực tế. Tư duy phản biện: trình bày kế hoạch, bảo vệ quan điểm với Các nhà đầu tư và BOM. Nhận định vấn đề, quan điểm, đề xuất sự trợ giúp kịp thời từ cấp lãnh đạo công ty cho chi nhánh.

Kinh nghiệm về công nghệ và số hóa

Hiểu biết về công nghệ số: Khả năng cập nhật và sử dụng các công cụ công nghệ mới, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ kinh doanh như CRM, hệ thống tự động hóa bán hàng và tiếp thị. Am hiểu về AI và tự động hóa: Kinh nghiệm tích hợp AI và các giải pháp tự động hóa vào quy trình bán hàng để tăng cường hiệu quả.

Hiểu biết về quản trị pháp lý và hợp đồng

Quản lý rủi ro hợp đồng: Kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng kinh doanh, bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của công ty. Phát triển sản phẩm và trải nghiệm khách hàng Khả năng tương tác với các bộ phận phát triển sản phẩm: Đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ SaaS phù hợp với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và mang lại trải nghiệm tốt nhất. Phát triển chiến lược Customer Success: Đảm bảo khách hàng có được giá trị tối đa từ sản phẩm để tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng và mở rộng thêm hợp đồng.

Phát triển sản phẩm và trải nghiệm khách hàng

Tư duy lãnh đạo và chiến lược

Tầm nhìn chiến lược: có khả năng phát triển một tầm nhìn dài hạn cho mảng kinh doanh tại HCM, phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty. Tư duy lãnh đạo linh hoạt: Có khả năng thích nghi với những thay đổi nhanh chóng trong thị trường SaaS và B2B.

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Xứng tầm Được làm việc với nhiều khách hàng ở các doanh nghiệp SME, Big Enterprise; Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng. Thưởng lương tháng 13 + Review định kỳ hằng quý. Nghỉ phép 12 ngày/ năm. Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi, quà tặng... Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên. Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game... Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe 1Office – PTI theo chính sách công ty Chế độ du lịch: 1 năm/lần. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, phát triển liên tục. Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45 Từ T2- T6.

