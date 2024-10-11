Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
- Hồ Chí Minh: Võ Văn Tần, Quận 3
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động kinh doanh.
Tìm kiếm và xác định khách hàng phù hợp cho mảng công nghệ, phần mềm
Lập kế hoạch tư vấn gói giải pháp theo nhu cầu của khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số đề ra.
Phối hợp với các bộ phận account, production, PR, vận hành để triển khai đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.
Tham gia đề xuất xây dựng chiến lược sản phẩm, kinh doanh cùng BOM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm từ 4 năm cho mảng kinh doanh phần mềm, công nghệ
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao
Có khả năng làm việc nhóm
Có thể sử dụng các phần mềm Power point, Canvas
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc) Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm, du lịch trong và ngoài nước, và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc)
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm, du lịch trong và ngoài nước, và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Môi trường:
Trang thiết bị làm việc phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo Các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng, trẻ trung (Lễ tết, thành lập công ty, khối, giải bóng đá, tổng kết, Miss VC, radio Mõ Làng,...)
Trang thiết bị làm việc phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng, trẻ trung (Lễ tết, thành lập công ty, khối, giải bóng đá, tổng kết, Miss VC, radio Mõ Làng,...)
Phúc lợi khác:
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty. Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động Chế độ hiếu, hỉ, sinh con
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty.
Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty
Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động
Chế độ hiếu, hỉ, sinh con
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
