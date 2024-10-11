Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, Phương 10, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng mục tiêu chiến lược Kinh doanh cho cơ sở/chi nhánh tại HCM. Nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và hiệu quả tài chính mà Công ty đã đề ra trong lĩnh vực Sen Đá. Xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực cao, quản lý và giám sát các hoạt động tại các hệ thống các cơ sở kinh doanh Sen Đá. Quản lý điều hành bộ phận, phối hợp chặt chẽ với bộ phận truyền thông, marketting. Cùng BOD nghiên cứu phát triển thị trường Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về công việc tại cơ sở Sen Đá. Xây dựng các phương án chăm sóc & giữ mối quan hệ với khách hàng hiệu quả để giữ nguồn khách ổn định và phát triển tập khách hàng mới. Nắm bắt, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, cũng như đề ra nhận định xu hướng thị trường trong tương lai và đề xuất lên Ban giám đốc. Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường. Đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới. Đề xuất xây dựng phát triển mở rộng quy mô hệ thống các cơ sở kinh doanh Sen Đá.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành liên quan Kinh doanh, Marketing. Ưu tiên độ tuổi: 30 tuổi trở lên. Có kinh nghiệm trên 5 năm làm việc hoặc ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên trong lĩnh vực Hoa, Quà tặng, Dịch vụ Có tầm nhìn, tư duy chiến lược, khả năng khởi xướng và thúc đẩy những thay đổi. Kỹ năng bán hàng, thương lượng, đàm phán tốt. Có suy nghĩ tích cực, ham học hỏi, nhanh nhẹn, biết bao quát công việc, không ngại áp lực công việc.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Khung lương: Thoả thuận theo năng lực Các chế độ: BHXH, BHYT; Quà sinh nhật, lễ tết; Cưới hỏi,... Cơm trưa tại công ty Hỗ trợ chi phí làm răng cho nhân viên và người nhà

