Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84a/36 Trần Hữu Trang, phường 10, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Căn cứ vào chiến lược công ty, xu hướng thị trường, nguồn lực của công ty để đề xuất chiến lược kinh doanh, dự báo doanh số năm/quý/tháng.
- Lên kế hoạch phủ địa bàn và tăng doanh số.
- Quản lý đội ngũ nhân viên nhằm đạt mục tiêu doanh số theo từng tháng, năm và phân bổ cho từng khu vực quản lý.
- Đề xuất các chính sách phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.
- Triển khai tốt các hoạt động Marketing tại khu vực được quản lý.
- Viếng thăm và chăm sóc khách hàng key trong khu vực quản lý.
- Khảo sát và phát triển thêm khách hàng key mới trong khu vực.
- Kết hợp với bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự cấp dưới.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến hành đào tạo về quy trình, kỹ năng, chính sách cho đội ngũ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Trên 5 năm đảm nhiệm vị trí RSM hoặc NSM trong ngành hàng Dược phẩm.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Work, Excel, Power Point).
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý theo mục tiêu.
- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, truyền cảm hứng.
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống nhanh chóng hiệu quả.
- Nhiệt huyết, có khả năng tạo ảnh hưởng, tư duy thị trường nhạy bén.
- Chủ động/ chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 18.000.000 - 25.000.000 VND ;
- Làm việc trong môi trường năng động, văn hóa công ty thân thiện;
- Được đào tạo đầy đủ các kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Pháp luật (Nghỉ lễ, Tết, tham gia BHYT, BHXH, BHTN);
- Chế độ nghỉ mát, teambuilding theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

