Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 50 Triệu

Công ty TNHH Elipsport
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH Elipsport

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH Elipsport

Mức lương
45 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1A Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 45 - 50 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, chỉ đạo và định hướng các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu doanh số, lợi nhuận và phát triển của công ty Xây dựng chiến lược bán hàng, sản phẩm, dịch vụ và phát triển hình ảnh thương hiệu Xây dựng chiến lược Marketing trên mọi nền tảng và thị trường trực tiếp Thiết lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt làm cơ sở thực hiện Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phát triển đội ngũ Quản lý và Nhân viên kinh doanh Triển khai các công việc bán hàng,chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng Tìm hiểu sâu thị trường - Nhu cầu - Thị hiếu khách hàng để tham mưa cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức nghiên cứu, sản xuất phát triển các sản phẩm cho phù hợp thị trường và khách hàng (R&D) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 45 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam Độ tuổi : 32 - 42 tuổi Tốt nghiệp Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm 5 năm với vị trí tương đương Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ Khả năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch chiến lược Chịu áp lực công việc cao, có tư duy hoạch định và tầm nhìn dài hạn. Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 45 - 50tr, thưởng KPI Ký HĐLĐ ngay khi bắt đầu làm việc chính thức Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác Được hưởng chính sách tăng lương 2 hằng năm. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Elipsport

Công ty TNHH Elipsport

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A Hoàng Trọng Mậu, KDC Him Lam, phường Tân Hưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

