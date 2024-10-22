Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH Elipsport
- Hồ Chí Minh: 1A Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 45 - 50 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, chỉ đạo và định hướng các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu doanh số, lợi nhuận và phát triển của công ty
Xây dựng chiến lược bán hàng, sản phẩm, dịch vụ và phát triển hình ảnh thương hiệu
Xây dựng chiến lược Marketing trên mọi nền tảng và thị trường trực tiếp
Thiết lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt làm cơ sở thực hiện
Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phát triển đội ngũ Quản lý và Nhân viên kinh doanh
Triển khai các công việc bán hàng,chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng
Tìm hiểu sâu thị trường - Nhu cầu - Thị hiếu khách hàng để tham mưa cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức nghiên cứu, sản xuất phát triển các sản phẩm cho phù hợp thị trường và khách hàng (R&D)
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, chỉ đạo và định hướng các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu doanh số, lợi nhuận và phát triển của công ty
Xây dựng chiến lược bán hàng, sản phẩm, dịch vụ và phát triển hình ảnh thương hiệu
Xây dựng chiến lược Marketing trên mọi nền tảng và thị trường trực tiếp
Thiết lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt làm cơ sở thực hiện
Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phát triển đội ngũ Quản lý và Nhân viên kinh doanh
Triển khai các công việc bán hàng,chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng
Tìm hiểu sâu thị trường - Nhu cầu - Thị hiếu khách hàng để tham mưa cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức nghiên cứu, sản xuất phát triển các sản phẩm cho phù hợp thị trường và khách hàng (R&D)
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 45 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam
Độ tuổi : 32 - 42 tuổi
Tốt nghiệp Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm 5 năm với vị trí tương đương
Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ
Khả năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch chiến lược
Chịu áp lực công việc cao, có tư duy hoạch định và tầm nhìn dài hạn.
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 45 - 50tr, thưởng KPI
Ký HĐLĐ ngay khi bắt đầu làm việc chính thức
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước
Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác
Được hưởng chính sách tăng lương 2 hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng
Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI