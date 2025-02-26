Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ phần Định Gia Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Lê Văn Chí, Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược để đạt chỉ tiêu doanh thu và mở rộng cơ sở khách hàng.

Xây dựng và và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với khách hàng.

Hợp tác với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của họ.

Báo cáo các nhân tố ảnh hưởng đến ngân sách chiến lược và định hướng chiến lược của nhóm khách hàng mục tiêu.

Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên, theo dõi kết quả làm việc để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra.

Duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh hoặc Giám đốc Kinh doanh

Khả năng điều hành kinh doanh, đạt hoặc vượt mục tiêu doanh thu đề ra.

Khả năng truyền đạt, kỹ năng thuyết trình và ảnh hưởng đến tất cả các cấp bậc nhân viên kinh doanh trong tổ chức.

Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

