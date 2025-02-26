Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ phần Định Gia Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ phần Định Gia Nét
- Hồ Chí Minh: 127 Lê Văn Chí, Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược để đạt chỉ tiêu doanh thu và mở rộng cơ sở khách hàng.
Xây dựng và và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với khách hàng.
Hợp tác với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của họ.
Báo cáo các nhân tố ảnh hưởng đến ngân sách chiến lược và định hướng chiến lược của nhóm khách hàng mục tiêu.
Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên, theo dõi kết quả làm việc để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra.
Duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh hoặc Giám đốc Kinh doanh
Khả năng điều hành kinh doanh, đạt hoặc vượt mục tiêu doanh thu đề ra.
Khả năng truyền đạt, kỹ năng thuyết trình và ảnh hưởng đến tất cả các cấp bậc nhân viên kinh doanh trong tổ chức.
Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình.
Tại Công Ty Cổ phần Định Gia Nét Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Định Gia Nét
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
