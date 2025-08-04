Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 553B, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh để mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu.
- Lên kế hoạch bán hàng dài hạn, phát sinh (nếu có)
- Lãnh đạo và đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo họ đạt chỉ tiêu và mục tiêu kinh doanh.
- Hỗ trợ đội ngũ làm việc, xử lý vấn đề với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tiếp tục hợp tác lâu dài.
- Theo dõi và phân tích thị trường, và các đối thủ cạnh tranh trong ngành.
- Tham mưa cho Ban Lãnh đạo chiến lược Marketing, chiến lược bán hàng.
- Theo dõi và báo cáo doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ tiêu kinh doanh cho Ban Lãnh đạo.
- Phối hợp với các bộ phận sản xuất, cung ứng để đảm bảo cung cấp đủ số lượng và chất lượng nhựa đường, dịch vụ liên quan cho các dự án.
Hoàn thành những công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng đại học, ưu tiên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan đến nhựa đường.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên trong ngành vật liệu xây dựng, nhựa đường hoặc các ngành liên quan.
- Kỹ năng lãnh đạo để quản lý đội ngũ, truyền cảm hứng và thúc đẩy hiệu quả công việc.
- Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng; quản lý dự án
- Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc và giải quyết vấn đề.
- Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
- Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết Marketing offline/online.
- Sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
Thu nhập: LCB + Hoa hồng.
- Nghỉ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chính sách đi du lịch ít nhất 01 lần/năm trong và ngoài nước.
- Hưởng đầy đủ chính sách, phúc lợi của Công ty khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ấp 6, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

