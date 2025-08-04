Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 553B, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh để mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu.

- Lên kế hoạch bán hàng dài hạn, phát sinh (nếu có)

- Lãnh đạo và đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo họ đạt chỉ tiêu và mục tiêu kinh doanh.

- Hỗ trợ đội ngũ làm việc, xử lý vấn đề với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tiếp tục hợp tác lâu dài.

- Theo dõi và phân tích thị trường, và các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

- Tham mưa cho Ban Lãnh đạo chiến lược Marketing, chiến lược bán hàng.

- Theo dõi và báo cáo doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ tiêu kinh doanh cho Ban Lãnh đạo.

- Phối hợp với các bộ phận sản xuất, cung ứng để đảm bảo cung cấp đủ số lượng và chất lượng nhựa đường, dịch vụ liên quan cho các dự án.

Hoàn thành những công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng đại học, ưu tiên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan đến nhựa đường.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên trong ngành vật liệu xây dựng, nhựa đường hoặc các ngành liên quan.

- Kỹ năng lãnh đạo để quản lý đội ngũ, truyền cảm hứng và thúc đẩy hiệu quả công việc.

- Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng; quản lý dự án

- Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc và giải quyết vấn đề.

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

- Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết Marketing offline/online.

- Sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

Thu nhập: LCB + Hoa hồng.

- Nghỉ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chính sách đi du lịch ít nhất 01 lần/năm trong và ngoài nước.

- Hưởng đầy đủ chính sách, phúc lợi của Công ty khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

