Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Chiến lược & định hướng phát triển

- Làm việc cùng HĐQT và CT HĐQT để định hướng và phát triển chiến lược để đạt được mục tiêu doanh nghiệp mong muốn

- Chiến lược kinh doanh của công ty, phát triển hệ thống kinh doanh, phân phối.

- Chiến lược, kế hoạch, ngân sách của các phòng ban để thực thi kế hoạch kinh doanh của toàn công ty.

- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

- Lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch về quản trị vận hành và phát triển kinh doanh phù hợp với ngân sách và thời gian đã đề ra

2. Lập kế hoạch phát triển kinh doanh và báo cáo

- Lập kế hoạch mua hàng, nhập hàng, bán hàng cho hàng mới về, phân vùng bán hàng, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện

- Kết hợp với các POS để tổ chức các chương trình đẩy mạnh bán hàng, luân chuyển hàng hóa, không để thời gian tồn kho quá 1 năm cho hàng cơ bản và 06 tháng cho hàng thời trang

- Hoạch định số lượng và tiêu chuẩn đại lý, sản phẩm, giá trị. Định hướng phát triển, quy định và tiêu chí thực hiện: mỗi thương hiệu, nhóm thương hiệu của mỗi nhà cung cấp, tổng hợp thương hiệu

- Kế hoạch làm hình ảnh, cấp phát POP hoặc POSM cho cửa hàng

- Kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho đại lý

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng năm, quý, tháng, tuần theo quy định của công ty.

3. Chiến lược phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường

- Xây dựng chiến lược ngắn hạn - dài hạn, chương trình phát triển cho mỗi nhóm hàng và thương hiệu.

- Chiến lược xây dựng thương hiệu và trưng bày hình ảnh tại các đại lý theo tiêu chuẩn của mỗi thương hiệu mang tính thu hút khách hàng

- Xây dựng chiến lược phân phối hàng hóa, sản phẩm trên quy mô toàn quốc

- Chiến lược đẩy mạnh các thương hiệu house brand trên thị trường cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ cùng phân khúc

- Hoạch định chiến lược triển khai và đánh giá hiệu quả của chương trình trade marketing

- Xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng, giá bán, chương trình khuyến mãi theo chính sách được duyệt

- Đề xuất các vấn đề liên quan đến việc phân phối sản phẩm theo quy cách của nhà sản xuất và ban tài chính, chính sách chiết khấu, chính sách hậu mãi, tiêu chí tồn kho theo chỉ tiêu BGĐ đề ra

- Đưa ra các chiến lược điều hành kinh doanh thương mại, phát triển sản phẩm, các chương trình khuyến mã, tiếp cận thị trường hiệu quả nhất

- Tìm hiểu về cơ hội kinh doanh, nâng cao lợi nhuận và mở rộng thị trường

- Quản lý được số lượng khách then chốt (khách hàng hiện có và khách hàng mới) nhằm cải thiện số đại lý hiện có và phát triển số đại lý mới

- Xem xét và đánh giá các đối tác chiến lược tiềm năng, đánh giá những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, đề ra các biện pháp để chiếm lĩnh thị phần trên thị trường

- Cập nhật sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty

- Phân tích dữ liệu doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp

- Tìm kiếm và mở rộng cơ hội kinh doanh mới (sản phẩm, thị trường, kênh phân phối).

4. Quản lý điều hành hoạt động

- Quản trị toàn diện dòng chảy hàng hóa & tài chính; cân đối giữa lợi nhuận, tốc độ bán ra và an toàn vốn, từ đó ra quyết định nhập hàng, bán hàng, chương trình đẩy tồn, hoặc chuyển hướng thị trường hợp lý.

- Quản trị trọng tâm: doanh số, thương hiệu, số đại lý theo thương hiệu, chất lượng đại lý, công nợ, tồn kho và nhà cung cấp.

- Giám sát các hoạt động kinh doanh, mua hàng, vận hành, marketing, kho vận, kế toán...

- Đảm bảo các bộ phận phối hợp hiệu quả, đúng quy trình và đúng mục tiêu.

- Xây dựng và tối ưu hóa hệ thống vận hành để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo và đánh giá định kỳ các chỉ số sức khỏe vận hành như: tỷ lệ hàng tồn, vòng quay hàng hóa, tỷ suất lợi nhuận trên đơn hàng.

5. Nhân sự & văn hóa doanh nghiệp

- Tuyển chọn, xây dựng đội ngũ quản lý cấp trung vững mạnh.

- Định hướng đào tạo, phát triển nhân sự.

- Xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp gồm: đạo đức kinh doanh, nguyên tắc ứng xử, nguyên tắc thương hiệu, hàng hóa, dịch vụ khách hàng

- Xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, hiểu biết sâu về hàng hóa, thương hiệu, hình ảnh trưng bày và chăm sóc khách hàng

- Tổ chức các chương trình huấn luyện về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ...

- Định hướng và xây dựng lộ trình nghề nghiệp và con đường thăng tiến cho nhân viên cấp dưới.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, chuyên nghiệp và gắn kết.

6. Đảm bảo tuân thủ và quản trị rủi ro

- Đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách công ty.

- Quản lý rủi ro vận hành, đề xuất các giải pháp giảm thiểu và phòng ngừa.

7. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất chính sách bán hàng phù hợp và định hướng hàng hóa

- Nghiên cứu thị trường phát triển các dòng sản phẩm cao cấp, khách hàng ưa chuộng và thanh lọc các dòng sản phẩm không còn phù hợp cạnh tranh trên thị trường

- Bám sát các đối thủ bán những sản phẩm có ảnh hưởng đến sản phẩm công ty và đưa ra các chiến lược cho việc cạnh tranh

- Kiểm soát các hành vi phạm liên quan đến hàng không chính hãng trong khu vực

8. Các công việc khác khi được phân công