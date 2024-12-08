Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Giám đốc nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Văn phòng Tập đoàn (Số 104

- 106 Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá), Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
Quản lý, điều hành các hoạt động nhân sự bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, thăng tiến, khen thưởng, kỷ luật, quản lý lương, phúc lợi, quan hệ lao động, ...
Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác nhân sự.
Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần làm việc, gắn kết đội ngũ nhân viên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức chuyên sâu về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, các chính sách về nhân sự.
Nắm vững các kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
Có khả năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học, Cơ quan nhà nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-nhan-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-thanh-hoa-job266517
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 93 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Còn 93 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 232 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 221 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất