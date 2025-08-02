Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Văn phòng Tập đoàn (Số 104

- 106 Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá), Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
Quản lý, điều hành các hoạt động nhân sự bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, thăng tiến, khen thưởng, kỷ luật, quản lý lương, phúc lợi, quan hệ lao động, ...
Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác nhân sự.
Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần làm việc, gắn kết đội ngũ nhân viên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức chuyên sâu về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, các chính sách về nhân sự.
Nắm vững các kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
Có khả năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học, Cơ quan nhà nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

