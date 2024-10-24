Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Đến 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
- Long An: Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Thực hiện hoàn thành mục tiêu của công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chức năng và hoạt động của cả phòng.
Xây dựng chiến lược phát triển Công ty
Lập kế hoạch SXKD của công ty
Điều hành hoạt động SXKD Công ty (Phân công, giám sát việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh)
Giám sát, đánh giá thực hiện hoạch SXKD của Công ty
Lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của đơn vị (tiền khả thi, khả thi, phân tích hiệu quả và dòng tiền của dự án)
Triển khai thực hiện dự án mở rộng SXKD được phê duyệt
Tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan tới hoạt động nhà máy
Xây dựng cơ cấu tổ chức công ty
Phát triển tổ chức (Môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp) tại đơn vị
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên
Có kinh nghiệm quản lý, điều hành, lãnh đạo phòng hoặc Lead teamwork
Chịu được áp lực, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương tháng 13, 14, 15 theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Thưởng 06 tháng đầu năm: theo kết quả hoàn thành KPI 06 tháng đầu năm.
Thưởng performance năm: theo kết quả hoàn thành KPI năm của nhà máy
Chế độ du lịch hằng năm
Được hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
