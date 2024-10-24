Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Long An: Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Thực hiện hoàn thành mục tiêu của công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chức năng và hoạt động của cả phòng. Xây dựng chiến lược phát triển Công ty Lập kế hoạch SXKD của công ty Điều hành hoạt động SXKD Công ty (Phân công, giám sát việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh) Giám sát, đánh giá thực hiện hoạch SXKD của Công ty Lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của đơn vị (tiền khả thi, khả thi, phân tích hiệu quả và dòng tiền của dự án) Triển khai thực hiện dự án mở rộng SXKD được phê duyệt Tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan tới hoạt động nhà máy Xây dựng cơ cấu tổ chức công ty Phát triển tổ chức (Môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp) tại đơn vị

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên Có kinh nghiệm quản lý, điều hành, lãnh đạo phòng hoặc Lead teamwork Chịu được áp lực, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13, 14, 15 theo kết quả kinh doanh của Công ty. Thưởng 06 tháng đầu năm: theo kết quả hoàn thành KPI 06 tháng đầu năm. Thưởng performance năm: theo kết quả hoàn thành KPI năm của nhà máy Chế độ du lịch hằng năm Được hỗ trợ ăn trưa tại Công ty Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.