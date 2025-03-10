Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- 131 QL1, Ấp Chánh, Xã Long Hiệp,Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập và triển khai hoạt động Marketing bán hàng, thương hiệu; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Khối kinh doanh.
Quản lý nhận diện trưng bày tại từng Showroom (Kiểm tra, đánh giá tuân thủ và đề xuất nâng cấp theo tiêu chuẩn của thương hiệu kinh doanh).
Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo marketing bán hàng, thương hiệu, sản phẩm theo yêu cầu kinh doanh.
Triển khai định hướng và kiểm soát hoạt động marketing của nhân sự bán hàng đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn của Công ty Phân phối và quy định nghiệp vụ Marketing.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế.
Có khả năng nhận biết, kiểm soát tuân thủ ứng dụng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phân tích, năng động sáng tạo và đổi mới.
Ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp; đề cao tinh thần hợp tác phát triển.
Phụ cấp cơm trưa, cấp đồng phục, cấp sim điện thoại, quà Tết, tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN

CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CC3, Khu Đô Thị Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Long An, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

