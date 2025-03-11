Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Y tế Stevimed làm việc tại Long An thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Y tế Stevimed
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty Cổ phần Y tế Stevimed

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Cổ phần Y tế Stevimed

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: K2

- 5 KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, TT CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phát lệnh sản xuất
Làm nhãn mẫu, in nhãn sản phẩm.
Quản lý xuất tồn kho nhãn.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Y tế Stevimed Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y tế Stevimed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y tế Stevimed

Công ty Cổ phần Y tế Stevimed

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: K2-5, Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

