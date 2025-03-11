Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Y tế Stevimed làm việc tại Long An thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Cổ phần Y tế Stevimed
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: K2
- 5 KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, TT CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Phát lệnh sản xuất
Làm nhãn mẫu, in nhãn sản phẩm.
Quản lý xuất tồn kho nhãn.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Y tế Stevimed Thì Được Hưởng Những Gì
