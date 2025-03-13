Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 3, Tòa nhà sân tập Golf Him Lam Ba Son, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh - Ấp thủy thuận, Xã An phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long - ấp 2, Bình Thành, Đức Huệ, Long An, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

– Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ

– Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc hay khiếu nại của khách hàng

- Phát triển, mở rộng thị trường

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

– Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người

- Có kinh nghiệm về bán hàng

– Nói chuyện dễ nghe, không nói ngọng, ngoại hình sáng là một điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đầy đủ theo quy định

- Lương (lương cơ bản+hoa hồng+thưởng), thưởng tháng 13...

- Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2- sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.