Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 3, Tòa nhà sân tập Golf Him Lam Ba Son, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh
- Ấp thủy thuận, Xã An phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
- ấp 2, Bình Thành, Đức Huệ, Long An, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
– Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ
– Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc hay khiếu nại của khách hàng
- Phát triển, mở rộng thị trường
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
– Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người
- Có kinh nghiệm về bán hàng
– Nói chuyện dễ nghe, không nói ngọng, ngoại hình sáng là một điểm cộng
Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đầy đủ theo quy định
- Lương (lương cơ bản+hoa hồng+thưởng), thưởng tháng 13...
- Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2- sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
