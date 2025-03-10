Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BI CHAIN VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BI CHAIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH BI CHAIN VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BI CHAIN VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- KCN Xuyên Á,Long An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Làm việc tại Warehouse của công ty: KCN Xuyên Á, Long An

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Tài chính, Kế toán.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính & thuế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho bãi, logistics hoặc bán lẻ chuỗi.
- Kỹ năng làm việc độc lập, chi tiết, logic, khả năng chịu áp lực cao.
- Giao tiếp được bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH BI CHAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
Lương cạnh tranh theo năng lực & kinh nghiệm.
Chế độ thưởng, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật & chính sách công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BI CHAIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BI CHAIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BI CHAIN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 (1206), CitiLight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

