Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Trao đổi thông tin với khách hàng (tư vấn; chăm sóc và nhận đơn hàng)

- Thực hiện các thao tác lên đơn hàng trên Phần mềm

- Theo sát tiến trình thực hiện đơn hàng và giải đáp thắc mắc về các sản phẩm, chính sách chế độ của khách hàng cũng như các chương trình chính sách mới của công ty tới khách hàng

- Trao đổi và truyền đạt thông tin của khách hàng tới các bộ phận liên quan; xử lý các sự vụ phát sinh giữa phòng KD với các phòng ban khác trong công ty

- Thông báo tới Khách hàng kế hoạch sản xuất của Nhà máy

- Kết hợp với nhân viên kinh doanh nhắc nhở và thu hồi công nợ khách hàng

- Làm các báo cáo theo yêu cầu của quản lý

- Thực hiện xác nhận công nợ hàng tháng với khách hàng và xử lý các vướng mắc về công nợ với khách hàng.

- Xây dựng và đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ máy của Phòng Kinh doanh

- Thực hiện các công việc phân công của cán bộ quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22-35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan (Kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán,…)

- Thành thạo tin học văn phòng: word, exel, ….

- Kỹ năng kiểm soát, giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

- Có kinh nghiệm trong công việc Chăm sóc khách hàng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có khả năng tư duy tốt

- Có tinh thần học hỏi và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: Hưởng 12 ngày nghỉ phép năm.

Phúc lợi:

Phụ cấp khác: Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

