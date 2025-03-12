Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Ấp 3 Xã An Thạnh, Bến Lức, Tỉnh Long An, Huyện Bến Lức

Kế toán nội bộ

Kiểm tra chứng từ đầu vào liên quan đến thanh toán

Hạch toán các khoản thu – chi bằng tiền mặt

Đối chiếu tồn quỹ

Theo dõi các khoản công nợ nội bộ ( tạm ứng, phải thu , phải trả khác )

Nhập liệu hóa đơn mua hàng

In chứng từ, sổ sách lưu trữ hàng tháng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

Chấp nhận đào tạo ứng viên học ngành kế toán (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm)

Thành thạo tin học văn phòng

Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Trung thực, giao tiếp tốt

Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7.500.000 – 8.500.000

Lương tháng 13; thưởng lễ , tết , sinh nhật

Hỗ trợ thiết bị làm việc đầy đủ

BHXH , BHYT , BHTN đầy đủ

Cơm trưa, chiều văn phòng

Hỗ trợ trọ miễn phí cho ứng viên ở xa

Đào tạo chuyên môn theo lộ trình

Đồng phục, công cụ làm việc

Bảo hiểm theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

