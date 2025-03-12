Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Ấp 3 Xã An Thạnh, Bến Lức, Tỉnh Long An, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Kiểm tra chứng từ đầu vào liên quan đến thanh toán
Hạch toán các khoản thu – chi bằng tiền mặt
Đối chiếu tồn quỹ
Theo dõi các khoản công nợ nội bộ ( tạm ứng, phải thu , phải trả khác )
Nhập liệu hóa đơn mua hàng
In chứng từ, sổ sách lưu trữ hàng tháng
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
Chấp nhận đào tạo ứng viên học ngành kế toán (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm)
Thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Trung thực, giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 7.500.000 – 8.500.000
Lương tháng 13; thưởng lễ , tết , sinh nhật
Hỗ trợ thiết bị làm việc đầy đủ
BHXH , BHYT , BHTN đầy đủ
Cơm trưa, chiều văn phòng
Hỗ trợ trọ miễn phí cho ứng viên ở xa
Đào tạo chuyên môn theo lộ trình
Đồng phục, công cụ làm việc
Bảo hiểm theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
