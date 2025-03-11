Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Nhà máy MDG, Lô C2, Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng hệ thống quản lý kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.
- Xây dựng, đề xuất ban hành các quy chế quản lý kế toán, quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán về quản lý chi phí, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý nhà nước.
- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tuân thủ tại các phòng, ban: Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu số liệu, hướng dẫn xử lý, điều chỉnh.
- Thực hiện nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán.
- Thực hiện về kiểm tra kế hoạch kế toán, việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty, đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, soát xét các khoản thu chi, nghĩa vụ thu- nộp ngân sách Nhà nước.
- Phân tích, dự báo tình hình chi phí của Công ty. Lập kế hoạch ngắn, trung và dài hạn, tổ chức triển khai kế hoạch đã được duyệt.
- Nghiên cứu, đề xuất phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, các hình thức huy động vốn.
- Đánh giá, phân tích, đề xuất về chi phí các dự án, kế hoạch đầu tư, hợp đồng kinh tế.
- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, quỹ tài chính, quản trị vốn lưu động.
- Một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc hoặc Khối Tài Chính Kế Toán của Tập Đoàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Địa điểm làm việc: KCN Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tài chính, Kế toán.
- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm việc trong công ty về Sản xuất quy mô lớn.
- Có kinh nghiệm về Thuế, Kế toán.
- Ưu tiên kinh nghiệm về xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, quy trình và phân tích tài chính, dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh.
Thưởng năng suất hiệu quả công việc.
Thưởng Lễ, Tết, tháng 13.
Đóng bảo hiểm và phép năm như quy định của Pháp luật.
Bảo hiểm sức khỏe.
Hỗ trợ suất ăn trưa và suất ăn chiều nếu làm thêm giờ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy chế lương thưởng minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-long-an-job333232
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LỢI LỘC HOLDINGS làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LỢI LỘC HOLDINGS
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA Á CHÂU
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 21 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY LONG AN
21 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Long An thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Long An thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Long An thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH JU YOUNG làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH JU YOUNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN IBS làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IBS
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV A.K.KOH ENTERPRISE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MTV A.K.KOH ENTERPRISE VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Ju Young - ISU Future Grow làm việc tại Long An thu nhập 15 - 3 Triệu Công Ty TNHH Ju Young - ISU Future Grow
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN làm việc tại Long An thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm