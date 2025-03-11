Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Nhà máy MDG, Lô C2, Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng hệ thống quản lý kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.

- Xây dựng, đề xuất ban hành các quy chế quản lý kế toán, quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán về quản lý chi phí, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý nhà nước.

- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tuân thủ tại các phòng, ban: Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu số liệu, hướng dẫn xử lý, điều chỉnh.

- Thực hiện nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán.

- Thực hiện về kiểm tra kế hoạch kế toán, việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty, đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, soát xét các khoản thu chi, nghĩa vụ thu- nộp ngân sách Nhà nước.

- Phân tích, dự báo tình hình chi phí của Công ty. Lập kế hoạch ngắn, trung và dài hạn, tổ chức triển khai kế hoạch đã được duyệt.

- Nghiên cứu, đề xuất phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, các hình thức huy động vốn.

- Đánh giá, phân tích, đề xuất về chi phí các dự án, kế hoạch đầu tư, hợp đồng kinh tế.

- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, quỹ tài chính, quản trị vốn lưu động.

- Một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc hoặc Khối Tài Chính Kế Toán của Tập Đoàn.

- Địa điểm làm việc: KCN Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tài chính, Kế toán.

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm việc trong công ty về Sản xuất quy mô lớn.

- Có kinh nghiệm về Thuế, Kế toán.

- Ưu tiên kinh nghiệm về xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, quy trình và phân tích tài chính, dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh.

Thưởng năng suất hiệu quả công việc.

Thưởng Lễ, Tết, tháng 13.

Đóng bảo hiểm và phép năm như quy định của Pháp luật.

Bảo hiểm sức khỏe.

Hỗ trợ suất ăn trưa và suất ăn chiều nếu làm thêm giờ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy chế lương thưởng minh bạch.

