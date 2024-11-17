Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu

Mức lương 50 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 50 - 60 Triệu

Mục tiêu công việc:

- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh tổng thể.

- Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động kinh doanh.

- Đảm bảo hiệu quả và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

- Phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trách nhiệm chính:

- Lập kế hoạch chiến lược: Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn.

- Quản lý hoạt động: Giám sát và điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự.

- Đánh giá hiệu suất: Đánh giá hiệu suất của các bộ phận và nhân viên, đưa ra các biện pháp cải thiện.

- Phát triển đội ngũ: Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên, tạo động lực làm việc.

- Quản lý rủi ro: Xác định và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh.

- Cải tiến quy trình: Tìm kiếm và triển khai các giải pháp để cải tiến quy trình làm việc, tăng năng suất và hiệu quả.

- Đại diện công ty: Đại diện công ty trong các sự kiện, hội nghị và các mối quan hệ đối ngoại.

Với Mức Lương 50 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & chuyên môn:

- Cử nhân hoặc Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Chuỗi cung ứng, Logistics.

- Chứng minh chỉ chuyên môn: Quản lý cung ứng, quản trị dự án (PMP), quản lý vận hành.

- Kinh nghiệm: 5-8 năm quản lý vận hành, 3-5 năm ở vị trí quản lý cấp cao.

Khả năng lãnh đạo:

- Khả năng lãnh đạo đội ngũ, phát triển văn hóa làm việc tích cực.

- Quản lý dự án và điều phối nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.

- Tư vấn chiến lược và xây dựng kế hoạch dài hạn.

Kỹ năng giải quyết vấn đề:

- Phân tích dữ liệu: Sử dụng công cụ phân tích tốt để đo lường và quyết định.

- Giải quyết vấn đề nhanh chóng trong môi trường thay đổi.

Kiến thức về ngành:

- Hiểu biết về cung ứng chuỗi, logistics, quản lý kho bãi và phân phối.

- Sử dụng hệ thống ERP, WMS và các công cụ công nghệ khác trong quản lý

vận hành.

Kỹ năng giao tiếp & đàm phán:

- Giao tiếp rõ ràng, chính xác với đội ngũ bộ trong và đối tác bên ngoài.

- Đàm phán hiệu quả để đạt được lợi ích trong các hợp đồng, đồng ý.

Tư duy linh hoạt & khả năng thích ứng:

- Luôn cải tiến quy trình để tăng hiệu quả, giảm chi phí.

- Thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và công nghệ.

Tính cách: Quyết đoán, sáng tạo, có tầm nhìn xa trông rộng, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 50,000,000 – 60,000,000 VNĐ

Môi trường làm việc cực năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn minh với đầy đủ tiện ích: tủ lạnh, lò vi sóng,...

Cùng hỗ trợ nhau phát triển, nói KHÔNG với cạnh tranh "TOXIC, DRAMA"

Tham gia review lương 02 lần/năm.

Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT)

Đãi ngộ hấp dẫn: Lương tháng 13, Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, liên hoan, party, Teambuilding, YEP, du lịch hàng năm....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

