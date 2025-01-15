Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Kurabe Industrial (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công Ty TNHH Kurabe Industrial (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 26, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam
- Singapore, P. Bình Hòa , Thị xã Thuận An , Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất
- Báo cáo tình hình nhập khẩu NVL với cơ quan Hải quan theo quy định
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xuất nhập khẩu/logistic
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm XNK cho các công ty sản xuất
- Ưu tiên tiếng Anh/ Nhật
Tại Công Ty TNHH Kurabe Industrial (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch 2 năm/lần
Công ty có xe đưa đón dành nhân viên từ TPHCM
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Xét thưởng và tăng lương hàng năm
Quà chúc mừng sinh nhật, quà tết, 8/3, trung thu,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kurabe Industrial (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
