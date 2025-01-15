Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Kurabe Industrial (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 26, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa , Thị xã Thuận An , Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất

- Báo cáo tình hình nhập khẩu NVL với cơ quan Hải quan theo quy định

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xuất nhập khẩu/logistic

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm XNK cho các công ty sản xuất

- Ưu tiên tiếng Anh/ Nhật

Tại Công Ty TNHH Kurabe Industrial (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 2 năm/lần

Công ty có xe đưa đón dành nhân viên từ TPHCM

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Xét thưởng và tăng lương hàng năm

Quà chúc mừng sinh nhật, quà tết, 8/3, trung thu,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kurabe Industrial (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin